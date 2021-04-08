РИАМО - 8 апр. Память погибших в годы Второй мировой войны цыган почтят в столице в четверг в Международный день цыган, сообщает пресс-служба департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

Международный день цыган учредили на I Всемирном Конгрессе цыганских организаций в Лондоне в 1971 году. Цыгане во всем мире отмечают эту дату как день памяти более полумиллиона цыган, погибших в нацистских концлагерях.

Цыганская национально-культурная автономия ЮВАО Москвы, Московское цыганское общество «Романо кхэр» и Федеральная национально-культурная автономия российских цыган ежегодно отмечают данный день в течение 15 лет.

В 13:00 состоится панихида в память о погибших в годы Второй мировой войны в церкви Василия Исповедника.

Показ документального фильма о поездке в деревню Александровка Смоленской области на мемориал цыганам-жертвам массового истребления немецкими захватчиками в период ВОВ состоится в 16:00 в клубе «Мастерская на Кулишках». Также в этом клубе в 17:30 состоится концерт московских артистов.​