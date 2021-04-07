РИАМО - 7 апр. Врачи реанимации Сергиево-Посадского родильного дома успешно приняли роды у 28-летней женщины с коронавирусной инфекцией, пневмонией с нарастанием дыхательной недостаточности и острым лейкозом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Легкие пациентки были поражены на 25%, но онкология мешала процессу выздоровления: у нее была снижена иммунная система, наблюдались анемия и повышенный риск кровотечений. На фоне беременности присоединилась и преэклампсия - осложнение, при котором развиваются нарушения в виде артериальной гипертензии, сочетающейся с протеинурией, отеками и полиорганной недостаточностью. Поэтому врачи решили провести кесарево сечение.

«Уровень тромбоцитов у пациентки был крайне низкий, нам постоянно приходилось делать переливание тромбоконцентрата. После проведения кесарева сечения, к счастью, состояние пациентки постепенно стабилизировалось», - сказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Сергиево-Посадской районной больницы Константин Агафонов.

На 32 неделе беременности на свет появилась девочка. Ее отправили на выхаживание в другое областное медучреждение. Она чувствует себя удовлетворительно.

Пациентку вылечили от коронавируса и вызванных им осложнений. Однако после выписки ей предстоит долгое лечение онкологии.