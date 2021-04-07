РИАМО - 7 апр. В ЛОР-отделении Московской областной больницы имени профессора В.Н. Розанова провели первое эндоскопическое удаление аденоидов, это была первая плановая операция в больнице после коронавируса, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Теперь удаление аденоидов как взрослым пациентам, так и детям проводится под общим наркозом под контролем эндоскопа, что позволяет хорошо визуализировать патологическую ткань и максимально эффективно ее убрать», – сказал заведующий ЛОР-отделением больницы Богдан Кулешов.

По его словам, коагуляция сосудов позволяет минимизировать кровопотерю и избежать развития послеоперационных кровотечений. Сама операция занимает около получаса, ее преимущества – минимальная травматичность, слабый болевой синдром, короткий восстановительный период.

Решение о проведении операции принимает отоларинголог. На консультацию в больницу пациента направляет врач амбулаторно-поликлинического звена.

Удаление аденоидов под местным наркозом – крайне болезненная, хоть и быстрая операция.