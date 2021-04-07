РИАМО - 7 апр. Лыткаринский завод оптического стекла (холдинг «Швабе») занялся выпуском любительских и полупрофессиональных телескопов на базе объективов-апохроматов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В апреле на рынок выйдет первая модель продукции с диаметром. Объективы-апохроматы по сравнению с ахроматическими оптическими системами отличаются более чистой и нейтральной картинкой. Здесь устранены разные типы цветовых искажений. На текущий момент интерес к объективам-апохроматам растет в сфере астрономии.

Первый телескоп новой линейки ЛЗОС с модификациями могут использовать и любители, и профессионалы. Так, потребители получат возможность наблюдать основные небесные тела из каталога астронома Мессье, где более 100 разных астрономических объектов. Среди них - галактики, скопления звезд, планетарные и другие виды туманностей.

Завод Подмосковья представляет собой ведущего российского производителя космических объективов, крупногабаритных астрономических зеркал, оптического стекла и стекловолокна, а также оптических деталей и приборов.

На текущий момент в Лыткарине выпускают около 95% оптических материалов. Все они используются исследовательскими институтами и промышленностью РФ.