РИАМО - 7 апр. За шесть лет в собственность москвичей столица передала около 2,5 тыс. нежилых помещений, их общая площадь составила порядка 270 тыс. кв. м, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Подвалы, чердаки, лестничные площадки и технические комнаты можно использовать по своему усмотрению. Так, москвичи могут оборудовать там рабочее место консьержей или сделать хранилище велосипедов и колясок.

«Больше всего нежилых площадей было передано жителям многоквартирных домов в Центральном округе столицы и на востоке города — 471 и 464 помещения соответственно», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В конце марта список нежилых помещений, которые передаются москвичам, пополнился еще 150 объектами. Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман отметил, что самое большое число помещений из этого списка находится на востоке и на севере Москвы — 41 и 35 объектов соответственно.

На юге количество нежилых помещений составляет 16 единиц, в центре и на северо-востоке — по 12.

Сведения об объектах во многоквартирных домах находятся в открытом доступе и регулярно публикуются на портале mos.ru и на правовых сайтах, размещающих нормативные акты с учетом последних изменений.