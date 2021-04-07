РИАМО - 7 апр. Седьмого апреля 1948 года вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения. Эта дата считается днем рождения организации, и ежегодно ее отмечают как Всемирный день здоровья, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В уставе ВОЗ право на здоровье указано как неотъемлемое и основное для любого человека без различия расы, религии или социального положения. Здоровье, по определению ВОЗ, – это не просто отсутствие болезней. Это состояние полного физического, душевного и социального благополучия.

Риски и болезни

С ростом благосостояния общества основные риски для здоровья смещаются в сторону поведенческих факторов: курение, употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни и высокий уровень холестерина.

Такие распространенные проблемы, как повышенное кровяное давление, излишний вес, высокое содержание глюкозы в крови, также ранее относившиеся к поведенческим рискам, сейчас считаются метаболическими. Все они приводят к росту числа неинфекционных заболеваний.

Раковые, респираторные, сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет становятся причиной 71% всех смертей в мире. К сожалению, виновниками этого во многом становимся мы сами. Профилактика неинфекционных заболеваний в большей части зависит от самих людей. Это не только здоровый образ жизни, физическая активность, правильное питание, но и своевременное обращение за помощью, регулярные медицинские обследования и соблюдение рекомендаций врачей.

Глобальные проблемы

Каждый год Всемирный день здоровья посвящается глобальным проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты, и проходит под разными девизами. В 2021 году это «Построим более справедливый, более здоровый мир». Пандемия Covid-19 ярко показала, что мир все еще полон неравенства.

Во многих случаях возможность вести здоровую жизнь и доступность качественного медицинского обслуживания определяются тем, где человек родился, где живет и работает. По всему миру отдельные группы людей с трудом зарабатывают на жизнь, не имеют образования, ограничены в возможности трудоустройства. У многих нет доступа к комфортному жилью, чистой воде и безопасной пище.

Это несправедливо, но решаемо. От пандемии и мер по борьбе с ней пострадали все, но больше других – уязвимые слои населения. ВОЗ призывает власти и лидеров всего мира удостовериться, что все граждане имеют равный доступ к медицинскому обслуживанию и, самое главное, возможность вести здоровый образ жизни.

Заслуги врачей

2021 год провозглашен Годом медицинского и социального работника. Таким решением ВОЗ призывает отдать должное их самоотверженности в борьбе с пандемией Covid-19.

Говоря о здравоохранении в условиях пандемии, мы чаще всего имеем в виду таких специалистов, как врачи, медсестры, акушеры, санитары, фармацевты, физиотерапевты. На самом деле этот список значительно шире – нельзя забывать об охране душевного здоровья, о психотерапевтах, психологах и психиатрах. Важный вклад вносят такие специалисты, как радиологи, лаборанты, сиделки и многие другие.

В ходе 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения было подчеркнуто, что пандемия коронавируса показала всему миру, насколько всеобщее здоровье и благополучие зависят от уровня подготовки таких специалистов.

Инвестируя в образование, благополучие и справедливую оплату труда социальных и медицинских работников, общество получает значительную выгоду от результатов их работы. По подсчетам специальной комиссии ООН, повышение инвестиций в здравоохранение может дать импульс экономическому росту до 4% ВВП.

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