РИАМО - 7 апр. На водоемы природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино» прилетели красные утки - огари, птицы давно не появлялись, сообщает пресс-служба «Мосприроды».

Огари ищут места для гнездования с ранней весны. Если птицы найдут для себя «условия проживания» приемлемыми, то в скором времени их выводки появятся на Люблинских и Кузьминских прудах. Количество утят у этих птиц составляет от семи до 17.

Крупные ярко-рыжие утки с черными перьями на крыльях и хвосте больше похожи на маленьких гусей. По-другому огарей называют красными утками. Самца от самки можно отличить по черному ожерелью на шее.

Естественная среда обитания огарей – южные регионы. Птицы встречаются на водоемах России с пресной и соленой водой. Красные утки давно адаптировались к жизни в городе. Они проживали на прудах Московского зоопарка, а после этого стали расселяться по другим водоемам мегаполиса. Сейчас они могут гнездиться на чердаках домов. Огари не улетают на юг.

Красные утки едят растительную и животную пищу. Подкармливать их не нужно в теплый период, так как они могут утратить способность добывать корм самостоятельно.