РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 апр. В подмосковном Подольске разыскивают 16-летнюю девочку, пропавшую в среду, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Полицейские УМВД России по Подольску разыскивают Юлию Незванову 2005 года рождения, она ушла из дома на улице Рощинской в микрорайоне Климовск и до настоящего времени не вернулась.

На вид девочке 15-16 лет, ее рост около 166 см, она славянской внешности, среднего телосложения, волосы темные, крашеные, глаза карие.​

Была одета в голубые джинсы, белые кроссовки, серую толстовку с капюшоном, серое легкое пальто. ​​​​​​​​​

Всех лиц, располагающих информацией, просят обращаться по телефонам: дежурная часть Климовского отдела полиции - 8(496)762-22-83; дежурная часть УМВД России по Подольску - 8(496)763-02-63 или по телефону 112.