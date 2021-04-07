РИАМО - 7 апр. В апреле и мае состоятся тренировочные экзамены в форме ОГЭ и ЕГЭ для выпускников 9-х и 11-х классов по математике, английскому языку и информатике, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«10 и 17 апреля пройдут тренировочные мероприятия по математике с участием девятиклассников. А у выпускников 11-х классов будет возможность принять участие в тренировочных мероприятиях по английскому языку 17 и 24 апреля (письменная и устная части), по информатике и информационно-коммуникационным технологиям в компьютерной форме — 15 мая», — сказала руководитель Регионального центра обработки информации (РЦОИ) Москвы Оксана Карклина.

Школьники смогут отработать процедуры, которые предстоят на реальных экзаменах, а также проверить свои знания. Можно будет увидеть, как организованы рабочие места участников, как распечатывают экзаменационные материалы, потренироваться в заполнении бланков и выполнить задания контрольных измерительных материалов.

Также в пробном экзамене примут участие организаторы: руководители пунктов проведения экзаменов, члены государственной экзаменационной комиссии, технические специалисты и ассистенты.

Результаты можно будет посмотреть в личном кабинете на портале mos.ru. Апелляция для тренировочных экзаменов не предусмотрена.

Дополнительную информацию можно получить на сайте РЦОИ в разделе «Тренировочные мероприятия» и по телефону контакт-центра: +7 (499) 653-94-50.