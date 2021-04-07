РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 апр. В подмосковном Подольске разыскивают 15-летнюю девочку, которая ушла из дома и не вернулась, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Полицейские УМВД России по Подольску разыскивают Дарью Артамонову 2006 года рождения, которая в среду ушла из дома на улице Подольской и до настоящего времени не вернулась.

На вид девочке 15-16 лет, ее рост 162-164 см, она худощавого телосложения, волосы крашеные (блондинка с рыжим оттенком), стрижка «карт».​

Была одета в пальто бежевого цвета, черную толстовку с наклейкой «Том и Джерри», ​​​​​​​​​высокие джинсы черного цвета свободного кроя, серые кожаные кроссовки.

Особые приметы: шрам от аппендицита, черные длинные ногти.

Всех лиц, располагающих информацией, просят обращаться по телефонам дежурной части 4-го отдела полиции: 8(496)752-71-00; дежурной части УМВД России по Подольску: 8(496)763-02-63 или по телефону 112.