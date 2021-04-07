РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 апр. Возгоранию в нежилом складском помещении в Люберцах присвоен третий ранг сложности, сообщил «РИАМО в Люберцах» очевидец происшествия.

В среду произошел пожар в здании на Проектируемом проезде №4296, дом 8. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв м.

«В 17:51 поступило сообщение о пожаре, пожарные работают на месте. Пожару присвоен третий номер», - сказал очевидец.

По словам другого очевидца, в нежилом здании находится склад бытовой химии.