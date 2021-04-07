РИАМО - 7 апр. Возгорание автомобиля в Лефортовском тоннеле на востоке ТТК устранили, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Возгорание произошло вечером в среду на внешней стороне Третьего транспортного кольца. Из-за ЧП образовалась пробка длиной 1,8 км в Лефортовском тоннеле.

«Возгорание ликвидировано. Движение восстановлено по левой полосе», – говорится в сообщении.

Пробки в Москве сейчас составляют 6 баллов из 10 возможных. Затруднения сохраняются на всех кольцевых дорогах столицы. К 21 часу загруженность дорог снизится до 3 баллов.