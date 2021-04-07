РИАМО - 7 апр. По новому путепроводу над трассой М-1 в Подмосковье запустили движение поездов, на текущий момент на участке Кубинка-1 – Акулово Большой Московской окружной железной дороги поезда движутся по одному и двум путям старого железнодорожного путепровода, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Арочный пролет возведенного строения, который разместился на 63-м километре трассы М-1 «Беларусь», был смонтирован в феврале.

Всего на участке планируют построить три новых мостовых сооружения под ж/д пути. Вторая арка была смонтирована в начале марта. Высокие темпы работ позволят переключить на нее движение поездов уже в мае.

После переключения разберут старый двухпутный путепровод. Таким образом, последняя арка будет смонтирована уже в июне. Поезда по новым мостовым сооружениям пойдут уже к концу лета.

Каждый путепровод – самостоятельная арочная конструкция. Вес одной арки со смотровыми ходами составляет 682,5 т, а протяженность — 98,2 м.

Возведение путепроводов предусматривается проектом реконструкции М-1 «Беларусь» с 45-го по 66-й километр.

Арочные пролеты дадут возможность пропустить под сооружениями шестиполосное движение в створе М-1. Работы на участке с 45-го по 66-й километр ведутся с 2019 года, их завершат до конца текущего года. В будущем трасса будет реконструирована до 84-го километра. Развязку построят на 86-м километре.