РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 апр. В подмосковных Люберцах произошел пожар в нежилом складском помещении, площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв м, сообщается на официальном сайте МЧС России по Московской области.

В среду в 17:51 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании на Проектируемом проезде №4296, дом 8.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление на 1 этаже. По состоянию на 18:50 площадь пожара составила 1,5 тыс. кв м.

Привлекаемые силы и средства: 25 единиц техники, 92 человека, в том числе от МЧС России 14 единиц техники, 50 человек.