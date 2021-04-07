РИАМО - 7 апр. Столичные следователи возбудили уголовное дело после травмирования малолетней девочки няней в подмосковном Красногорске, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
Инцидент произошел 28 марта. Женщина оказывала услуги по дневному уходу за ребенком в квартире жилого дома в городе Красногорске. Ребенку были причинены телесные повреждения, девочку доставили в больницу.
Следователи выясняют все подробности произошедшего. Будут допрошены родители ребенка и женщина, оказывающая услуги по уходу за ребенком.
Ранее СМИ сообщили, что няня в Красногорске била и кидала двухмесячную девочку, из-за чего она получила сотрясение мозга и многочисленные ушибы.
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