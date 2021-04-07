РИАМО - 7 апр. Столичные следователи возбудили уголовное дело после травмирования малолетней девочки няней в подмосковном Красногорске, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел 28 марта. Женщина оказывала услуги по дневному уходу за ребенком в квартире жилого дома в городе Красногорске. Ребенку были причинены телесные повреждения, девочку доставили в больницу.

«Гагаринским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу ГСУ СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ», — сказала Иванова.

Следователи выясняют все подробности произошедшего. Будут допрошены родители ребенка и женщина, оказывающая услуги по уходу за ребенком.

Ранее СМИ сообщили, что няня в Красногорске била и кидала двухмесячную девочку, из-за чего она получила сотрясение мозга и многочисленные ушибы.