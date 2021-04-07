РИАМО - 7 апр. Проводится проверка по факту избиения 14-летнего мальчика бывшими одноклассниками в центре столицы, с травмами он попал в больницу, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

«По предварительной информации, 6 апреля 2021 года 14-летний мальчик поступил в одну из столичных больниц с телесными повреждениями, которые он получил во время конфликта, возникшего с бывшими одноклассниками», - сообщает пресс-служба.

Проверкой занимается Басманная межрайонная прокуратура. Необходимо установить все обстоятельства произошедшего, дать оценку исполнению законодательства о несовершеннолетних, а также проверить полноту действий уполномоченных органов по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

По результатам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.