РИАМО - 7 апр. Проводится проверка по факту избиения 14-летнего мальчика бывшими одноклассниками в центре столицы, с травмами он попал в больницу, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Проверкой занимается Басманная межрайонная прокуратура. Необходимо установить все обстоятельства произошедшего, дать оценку исполнению законодательства о несовершеннолетних, а также проверить полноту действий уполномоченных органов по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
По результатам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии