РИАМО - 7 апр. Движение транспорта перекрыли на нескольких участках в центре Москвы вечером в среду из-за обрушения строительных лесов, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

На месте работают оперативные службы.

Движение перекрыто на нескольких участках: от Серебрянической набережной по Серебряническому переулку, в направлении Тессинского переулка. Туда пропускают только проживающих в соседних домах.

А также закрыто движение по Большому Николоворобинскому переулку от Малого Николоворобинского переулка в направлении Тессинского переулка.

Строительные леса обрушились во время реконструкции трехэтажного дома в центре столицы. Происшествие случилось в месте, где Большой Николоворобинский переулок примыкает к Серебрянической набережной. По предварительным данным, никто не пострадал.

Видео обрушения строительных лесов в центре Москвы>>