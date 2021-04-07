РИАМО - 7 апр. Прокуратура Подмосковья инициировала проведение проверки после публикаций СМИ о высадке 15-летней школьницы из маршрутки в Жуковском, сообщается на сайте надзорного ведомства.

СМИ ранее сообщали, что девочка села в маршрутное транспортное средство и заплатила за проезд. Через некоторое время водитель маршрутки грубо оскорбил ее и отказался везти, вернув при этом деньги за проезд.

Во время проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.