РИАМО - 7 апр. Суд в Москве приговорил к 2 годам колонии водителя такси Валерия Евсина, которого признали виновным в нападении на росгвардейца в ходе несогласованной акции 23 января в столице, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

По данным СК, на Страстном бульваре мужчина бросил в сотрудника мобильное металлическое ограждение. Он был арестован 29 января. Евсин обвинялся по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Мужчина признал вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В Москве и ряде других городов России 23, 31 января и 2 февраля состоялись массовые несанкционированные уличные акции. В столице правоохранители задержали порядка 5 тыс. человек, среди них были несовершеннолетние.