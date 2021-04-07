РИАМО - 7 апр. С начала года на «горячую линию» по лекарственному обеспечению подмосковного Минздрава поступило свыше 12,4 тыс. звонков по вопросам выдачи лекарств, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«Как правило, жители интересуются вопросами обеспечения лекарственными препаратами и их наличия в аптечных пунктах», - сказала директор государственной сети «Мособлмедсервис» Ирина Полетыкина.

Она добавила, что одна из основных задач регионального министерства состоит в том, чтобы своевременно обеспечивать льготными препаратами граждан. На запросы жителей следует оперативная реакция. Все они решаются в рабочем порядке.

Специальная «горячая линия» Минздрава региона по льготному лекарственному обеспечению функционирует для граждан Подмосковья. Получить ответ на вопрос можно по телефону: 8 (495) 748-48-80.