РИАМО - 7 апр. Вакцинация от коронавируса в Подмосковье организована на хорошем уровне, сама тема вакцинации является очень важной, сообщил заместитель председателя Общественной палаты Московской области Евгений Мартынов.

«На мой взгляд, сама вакцинация организована в Московской области, на примере Истры, Красногорска, Химок, Коломны, Ступина, где я успел побывать, на очень хорошем уровне. Конечно, есть сельские территории, там немножко все проще, но в любом случае есть зона для ознакомления со всеми нормативными документами, для того чтобы подписать согласие, почитать про возможные последствия, осмотр терапевта, хранение вакцины и, конечно, сама вакцинация», — сказал Мартынов.

Он подчеркнул, что с точки зрения структурного разделения потоков все организовано хорошо.

Мартынов отметил, что тема вакцинации от коронавируса является очень важной.

Опыт Химкинской больницы

Мартынов рассказал, что Общественная палата Московской области регулярно проводит контроль качества и доступности медицинской помощи. В рамках этого контроля был организован визит в Химкинскую больницу. Мартынов подчеркнул, что в Химках большая плотность населения, много торговых центров, поэтому важно было посмотреть на то, как в городском округе организована вакцинация от Covid-19: как информируется население, как задействуют места общественного пользования, торговые центры.

В свою очередь заместитель главного врача по медицинской части Химкинской областной больницы Ольга Отдельнова рассказала, что на данный момент в Химкинской областной больнице и пунктах вакцинации от коронавирусной инфекции привились почти 21,5 тыс. человек.

«Наша «красная» зона была развернута на 1,2 тыс. коек. <...> Прошли лечение от Covid-19 в нашей больнице 10 178 (человек - ред.)», — отметила Отдельнова.

Она добавила, что старт в вакцинации в Химкинской областной больнице пришелся на август 2020 года. В октябре 2020 года началась вакцинация работников соцсферы, а в ноябре — вакцинация для всех желающих. Мобильные пункты вакцинации были запущены в январе.

На данный момент функционируют три мобильных пункта. Самый популярный находится в торговом центре «Мега», еще один — в аэропорту Шереметьево, а третий открылся недавно в центре «Активного долголетия». Также было проведено порядка 367 выездов на предприятия округа.

«При организации пунктов вакцинации мы руководствовались в том числе и рекомендациями нашего федерального Минздрава и Минздрава субъекта нашей Федерации, поэтому мы подходим к этому со всей ответственностью, понимая, что необходимое оборудование, которое должно быть, оно присутствует. То есть это морозильник с условием хранения, с возможностью бесперебойного получения электроэнергии. Кроме того, все требования СанПиН. Также у нас есть и переносные, и передвижные раковины, дефибриллятор, аптечка и весь арсенал, необходимый при пробочных реакциях», — отметила Отдельнова.

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