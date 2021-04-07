РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 апр. Участниками форума добровольцев #PROволонтер стали более 350 человек из Балашихи и других муниципалитетов региона, они обменялись опытом и узнали о проектах своих коллег, на мероприятии волонтерам вручили благодарственные письма, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Организаторами форума в ДК «Балашиха» стали управление по физкультуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи и Комплексный молодежный центр «Спутник». Основная цель – создание коммуникационной площадки, на которой будут обсуждаться стратегии развития добровольческого движения на территории округа. В нем приняли участие замглавы администрации Балашихи Лилия Татевосян, представители депутатского корпуса, волонтерских и добровольческих объединений.

«Весной всех нас объединила одна общая беда – коронавирус и самоизоляция, и получилось так, что образовалась одна большая команда, которая с каждым днем пополнялась новыми неравнодушными и отзывчивыми ребятами. Сейчас мы все вернулись к рабочей жизни, но команда волонтеров осталась. Мы по сей день продолжаем оказывать адресную помощь. Нашу команду было решено назвать #Pro-волонтер», – сказала куратор движения добровольцев Балашихи #PRO-волонтер Асмик Бегларян.

Она добавила, что в среду зал Дворца культуры вместил более 350 человек, 280 из которых – из Балашихи. Это волонтерские отряды из молодежных центров, техникумов, колледжей. Приехали и друзья из других городов региона: Одинцова, Красногорска, Щелкова, Мытищ.

«Для всех участников была подготовлена образовательная программа: лекции и мастер-классы с участием экспертов в сфере добровольчества, профильные лекции по определению ключевых проблем в обществе и возможной волонтёрской помощи для их решения.Уверена, что после этого форума команда наших волонтеров будет еще дружнее, больше и сплоченнее», – подчеркнула Бегларян.

Татевосян поблагодарила ребят за активную жизненную позицию, которую они принимают в судьбе и жизни Балашихи и всего региона, пожелала найти себя, новых друзей и вручила благодарственные письма от Главного управления социальных коммуникаций региона Асмик Бегларян, Марии Кравцовой, Олегу Митрофанову, Элине Каримовой, Игорю Соколкову.

Благодарственные письма также вручили самым активным волонтерам депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, председатель горсовета Геннадий Попов, начальник управления физкультуры, спорта и работе с молодежью администрации округа Никита Тарасевич.

В рамках форума состоялись конкурсы и розыгрыши памятных подарков.