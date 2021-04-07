РИАМО - 7 апр. Загруженность улично-дорожной сети Москвы достигла 8 баллов из 10 возможных вечером в среду, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Проблемы с траффиком зафиксированы на Кремлевской, Москворецкой, Раушской, Кадашевской и Овчинниковской набережных. Заторы есть на Новом Арбате, Тверской улице, Житной улице, Смоленском бульваре, Валовой улице, Солянке, Большой Никитской улице.

Также пробки наблюдаются на Садовом и Третьем транспортном кольцах. Сложная ситуация зафиксирована на севере, северо-востоке, востоке, юго-западе и юго-востоке МКАД, а также на Ленинградском, Волгоградском, Звенигородском, Дмитровском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Согласно прогнозам сервиса, к 20:00 плотность движение снизится до 6 баллов, а к 21:00 упадет до 4 баллов.