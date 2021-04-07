РИАМО - 7 апр. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в топ-3 медиарейтинга глав российских регионов за март 2021 года, сообщает пресс-служба исследовательской компании «Медиалогия».

Воробьев занял второе место среди глав всех регионов России, а также второе место среди глав субъектов Центрального федерального округа (ЦФО).

На первом месте в обоих рейтингах расположился мэр Москвы Сергей Собянин. На третьем месте по России – губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а по ЦФО — глава Тверской области Игорь Руденя.

В марте СМИ писали, что президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава Подмосковья информировал президента о ситуации в регионе, в частности о борьбе с коронавиррусом и реализации крупных инфраструктурных проектов.

В СМИ сообщали, что в течение года в учебно-методическом центре «Авангард» на территории парка «Патриот» пройдут обучение 15-20 тыс. школьников из Подмосковья. Об этом заявлял Воробьев.

Еще СМИ в марте писали, что по поручению Воробьева жителям региона дадут рассрочку платежей, а также освободят их от штрафов за неуплату счетов за ЖКХ по причине затянувшихся холодов.

В СМИ также сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил заместителя председателя правительства региона - руководителя Главного управления региональной безопасности Романа Каратаева и главу подмосковного главка МЧС Сергея Полетыкина в Химки, чтобы разобраться в причинах взрыва в одном из многоквартирных жилых домов. Тогда же губернатор поручил главе Химок Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь жильцам пострадавшего дома.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 62 тыс. различных источников.