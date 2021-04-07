РИАМО - 7 апр. Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова отчитается на заседании Мособлдумы о работе, проделанной в 2020 году, сообщает пресс-служба регионального парламента.

143-е заседание Мособлдумы пройдет 8 апреля. Начало мероприятия в 8:00.

«Она (Мишонова – ред.) расскажет об обращениях, которые поступают в аппарат уполномоченного, о реализации социальных проектов по защите материнства и детства», – говорится в сообщении.

Кроме того, детский омбудсмен озвучит приоритеты работы на 2021 год.