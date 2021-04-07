РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 апр. Медучреждения Подольска продолжают работать в штатном режиме несмотря на участившиеся угрозы о минировании, сообщается в группе «ГБУЗ-МО КГБ» в соцсети «ВКонтакте».

В последнее время участились угрозы подрыва по телефону, почте. Полицейские-кинологи ОБППСМ УМВД России по Подольску со служебными собаками выезжают с проверкой по поиску взрывчатых веществ и специальных устройств для взрыва.

Учреждения продолжают работать в штатном режиме. Спокойствие медучреждениям округа гарантировано.