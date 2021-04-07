РИАМО - 7 апр. Во Всемирный день здоровья Роспотребнадзор рекомендует россиянам уделить особое внимание вопросам здорового питания. Согласно последним исследованиям, современный среднестатистический житель РФ потребляет калорий больше, чем тратит. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В целом по стране избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение – у 19% и 27,6% мужчин и женщин соответственно.

Чтобы переломить ситуацию, Роспотребнадзор в рамках нацпроекта «Демография», вступившего в активную фазу в 2019 году, реализует федеральный проект «Укрепление общественного здоровья», направленный на продвижение принципов здорового питания и снижение темпов роста ожирения среди населения России. Стратегическим партнером проекта является ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».

Система мониторинга

Одно из основных направлений работы Роспотребнадзора – создание системы мониторинга за состоянием и качеством питания населения. Проводится оценка фактического питания людей: какие продукты потребляют, в каком количестве, сколько раз в день, что едят дети в организованных коллективах, каковы региональные особенности питания, насколько рацион россиян отвечает принципам здорового питания и рекомендациям по потреблению сахара, соли, наличию необходимых микроэлементов и витаминов.

Особенное внимание уделяется вопросам качества и безопасности питания подрастающего поколения – школьников. Суммарно в 2019–2020 годах оценка питания обучающихся прошла в 5083 школах, были опрошены 50 098 учеников начальной, средней и старшей школы, а также их родители.

В 2020 году территория исследования школьного питания включала 24 региона Российской Федерации. В 2021 году планируется расширить охват и провести исследование в 49 регионах.

1 мая 2020 года вступил в силу закон о бесплатном горячем питании школьников. По поручению президента РФ все учащиеся младших классов получают горячее питание бесплатно. Роспотребнадзор выпустил ряд регламентирующих норм и методических рекомендаций, провел оценку питания обучающихся образовательных организаций и ведет проверки соответствующих образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов.

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Оборудование

Еще одна важная часть работы ведомства в рамках федерального проекта – оценка доступности отечественных пищевых продуктов, способствующих устранению дефицита микро- и макронутриентов, для россиян. В том числе с помощью усиления лабораторного контроля за показателями качества пищевой продукции, представленной на полках магазинов.

В 2019–2020 годах для мониторинга качества пищевых продуктов в регионах РФ дополнительно оборудовано 29 испытательных лабораторных центров Роспотребнадзора: приобретено 945 единиц оборудования, внедрено 184 методики исследований, что позволило увеличить количество исследуемых показателей качества на 30% (с 87 до 117).

Также осуществлен мониторинг 76 844 торговых точек на предмет изучения доступа россиян к необходимым отечественным пищевым продуктам – отобрано 15 658 образцов пищевой продукции, проведено 590 000 исследований по показателям безопасности и 117 показателям качества.

Маркировка

С 2018 года ведется работа по внедрению специальной маркировки продуктов «Светофор», подготовленной экспертами Роспотребнадзора и ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». Она призвана помочь покупателям делать простой и осознанный выбор безопасных и полезных продуктов. Цели маркировки «Светофор» – снижение риска заболеваний, связанных с чрезмерным потреблением нежелательных продуктов питания: ожирения, проблем с сердечно-сосудистой системой, диабета и других.

Специальная этикетка со «светофором безопасности» на упаковке предупредит о том, сколько в продукте содержится соли, сахара, жиров и трансжиров с учетом суточной нормы их потребления.

Также Роспотребнадзор разработал новые СанПиНы и санитарно-эпидемиологические правила, направленные на обеспечение здорового, безопасного и физиологически полноценного питания детей и взрослых.

Просвещение

Изменить пищевые привычки непросто, поэтому особое внимание Роспотребнадзор уделяет просвещению. Разработаны образовательные программы для всех групп населения, работают тематические горячие линии Роспотребнадзора. К информационной работе по популяризации принципов здорового питания привлечены крупнейшие производители и торговые сети.

В 2019 году был создан и развивается портал (www.здоровое-питание.рф), специальные онлайн-проекты: школа.здоровое-питание.рф, рецепты.здоровое-питание.рф, а также страницы проекта в социальных сетях. Уже 2020 году к проекту присоединились 75% россиян – это более 110 млн человек; посетителями сайта здоровое-питание.рф стали более 42 млн человек; страницы проекта в соцсетях посмотрели более 10 млн россиян.

Просветительская работа Роспотребнадзора осуществлялась с помощью ведущих СМИ. Так, на телеканале «Россия-1» вышла новая программа «Формула еды – лучшее в России», посвященная безопасности и качеству российских продуктов, правилам выбора, хранения и потребления их. Программа за короткое время стала лидером телесмотрения в своем сегменте. Суммарная доля аудитории составила более 30 млн просмотров.

Более 10 млн россиян приняли участие в совместном проекте Роспотребнадзора и ИД «Комсомольская правда», посвященном здоровому питанию. Публикации, лекции, видеоинтервью, онлайн-конференции, радиомарафоны, флешмобы и лайфхаки охватили самый широкий круг вопросов по теме здорового питания.

Роспотребнадзор ведет комплексную работу по повышению информированности населения о преимуществах здорового образа жизни, и она будет продолжена в 2021 году.