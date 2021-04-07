РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 апр. В деревне Витенево городского округа Мытищи выявили тонкий лед до 2 см, сообщается на сайте администрации горокруга.

Сотрудники подразделения ГИМС продолжают проводить замеры толщины льда на водоемах Московской области. На мытищинских водоемах также были проведены проверки.

В деревне Подрезово на Пироговском водохранилище, в деревне Ново-Александрово на Клязьминском водохранилище, в деревне Никульское на Пяловском водохранилище толщина льда составляет от 10 до 25 см. В деревне Витенево на акватории канала имени Москвы - самый тонкий лед, его толщина составляет от 0 до 2 см.

Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают жителям округа, что выход на лед в данный период времени очень опасен, и предупреждают о необходимости быть более внимательными и острожными на водоемах.