РИАМО - 7 апр. Из-за ухудшения погодных условий московским водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и избегать опасного маневрирования, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Во второй половине предстоящей ночи и в течение следующего дня в столице ожидаются усиление западного, юго-западного ветра с порывами 13-18 м/с, дождь, мокрый снег. На дорогах местами возможна гололедица.

Также автовладельцам посоветовали парковать машины вдали от деревьев.

В свою очередь, пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

В случае необходимости нужно звонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8(495)637-22-22.