РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 апр. Глава Подольска Николай Пестов поручил устранить подтопления и убрать мусор у платформы Силикатная, а также оформить документы на аренду участка для строительства парковки у станции Подольск, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В Подольске в среду прошло оперативное совещание по вопросам состояния подъездов и подходов к железнодорожным станциям. Ранее в округе провели объезд территорий, в ходе которого были выявлены замечания.

Так, выявили нарекания к поддержанию чистоты в переходе к станции Кутузовская, расположенном на Большой Серпуховской улице. Пестов попросил навести порядок на объекте начальника РУАД № 4 ГБУ МО «Мосавтодор» Игоря Мясоедова.

Также в числе поручений: устранение подтопления и скопившегося мусора со стороны Рязановского шоссе у платформы Силикатная. Отдельный и важный вопрос – оформление в кратчайшие сроки документов на аренду у АО «РЖД» земельного участка в районе улицы Курской у станции Подольск, чтобы здесь до начала работ 2-го этапа по обустройству транспортно-пересадочного узла сделать парковку.

У платформы Весенняя со стороны поселка Лесопроект проверяющие обнаружили кучу мусора, а еще подход к платформе в неудовлетворительном состоянии. Руководитель муниципалитета потребовал привести эту территорию в порядок в кратчайшие сроки.

Помимо этого, вопрос коснулся и туалета на станции Львовская, который закрыт на замок. Данный объект был передан муниципалитету, а в комитете по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации оформляется документация по его подключению к сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, после чего туалет будет введен в эксплуатацию. Пестов попросил разработать дорожную карту для скорейшего проведения работ.