РИАМО - 7 апр. Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. В ночь на четверг прогнозируют выпадение мокрого снега и порывистый ветер, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

По данным синоптиков, с 21:00 7 апреля по 21:00 8 апреля в столице ожидаются дождь, мокрый снег. Днем 8 апреля местами порывы ветра до 15-20 м/с. Количество осадков составит до 8-15 мм – это треть от месячной нормы.

Аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов находятся на круглосуточном дежурстве. В свою очередь, электросетевые организации получили указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания.

Кроме того, под особенным контролем находятся объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

Бригады и спецтехника дежурит в местах возможного подтопления, а на водоемах установлены посты для круглосуточного мониторинга уровня воды в Москве-реке в условиях пропуска весеннего паводка.

Москвичей и гостей столицы попросили быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.