РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 апр. Спектакль «Питер Пэн» с Нонной Гришаевой в главной роли покажут в подмосковном Красногорске 17 апреля, сообщили в пресс-службе министерства культуры Московской области.

Этот спектакль – победитель конкурса «Звезда Театрала-2020» в категории «Лучший спектакль для детей и юношества». Билеты можно приобрести на сайте ДК «Подмосковье».

4 апреля в ДК впервые прошел спектакль Московского областного государственного театра юного зрителя «Каникулы Бонифация». Зрители вместе с актерами отправились в Африку в поисках бабушки.

Театр поблагодарил ДК «Подмосковье» и город Красногорск за предоставленную возможность играть спектакли на этой замечательной сцене.

ДК расположен по адресу: Красногорск, улица Ленина, 3.