РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 апр. Общественники Подольска обратятся к депутату Мособлдумы Павлу Максимовичу и депутату Госдумы Вячеславу Фетисову за помощью в переводе ветхой усадьбы Ивановское из федеральной в муниципальную собственность и проведении ремонта, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Судьба усадьбы Ивановское беспокоит общественников. На днях состоялось заседание комиссии Общественной палаты округа по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. В числе прочего на заседании обсуждался вопрос о неприглядном состоянии усадьбы Ивановское и возможной передаче ее в муниципальную собственность.

Принято решение обратиться к Максимовичу и Фетисову за консультацией и помощью в решении этой давней проблемы.

В настоящее время в усадьбе находится Федеральный музей профессионального образования, филиал Московского политехнического университета.