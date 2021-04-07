РИАМО - 7 апр. Машина сбила двоих человек на пешеходном переходе в Тверском районе столицы, одного из них доставили в больницу, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

«На Страстном бульваре, владение 5, строение 1/1 произошел наезд на двух пешеходов. Пострадавший пешеход госпитализирован», — говорится в сообщении.

Ранее движение транспорта перекрыли по Большому Николоворобинскому переулку из-за обвала строительных лесов во время реконструкции трехэтажного дома.

Плотность движения в Москве сейчас оценивается в 7 баллов.