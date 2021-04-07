РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 апр. Военнослужащие Росгвардии приняли участие в тренировке парадных расчетов к 9 Мая в подмосковном Алабине, командная и знаменные группы и парадные роты Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского в Балашихе по традиции участвуют в военном параде на Красной площади в День Победы, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Московской области.

Военнослужащие войск правопорядка ежегодно участвуют в парадах на главной площади страны. На легендарном параде Победы 24 июня 1945 года воинам-дзержинцам было доверено почетное право бросать знамена и штандарты разгромленных нацистских дивизий к подножию мавзолея.

«Подготовка росгвардейцев к участию в военном параде осуществляется в три этапа. На первом этапе они отрабатывают одиночную строевую подготовку без оружия и с оружием. Затем – подготовка в составе шеренги, двух шеренг, пяти шеренг, парадных рот, отлаживание действий парадного батальона в соответствии с ритуалом проведения парада. На заключительном этапе – совместные тренировки парадных расчетов пешей, механизированной колонн и авиации в Алабине и на Красной площади», – сообщили в пресс-службе.

Механизированная колонна Росгвардии представлена маневренными бронированными автомобилями «Тигр», «Патруль» и «Урал», которые служат для выполнения боевых задач в любых условиях обстановки.

Строевой подготовкой военнослужащие парадного расчета Росгвардии занимаются по 4 часа в день, проходя строевым шагом в общей сложности по 7,5 км. На Красной площади в течение 2 минут им предстоит пройти 220 шагов от Государственного исторического музея до Спасской башни Кремля. Темп движения парадного расчета задает оркестр – 120 шагов в минуту.