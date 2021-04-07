РИАМО - 7 апр. Бывший замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за многомиллионные взятки, рассказал о жизни в СИЗО и о планах на будущее.

Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению еще одного уголовного дела в отношении Захарченко. Он был ответственен в МВД за борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Его задержали в 2016 году по подозрению в коррупции. Широкий резонанс данное дело получило после информации об обнаружении в его квартире почти 9 млрд руб. в разной валюте.

Ранее Захарченко был приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 118 млн руб. с лишением звания полковника за воспрепятствование правосудию, а также за получение взятки в виде дисконтной карты крупной сети ресторанов. Сейчас бывший сотрудник МВД находится в изоляторе «Лефортово».

«В СМИ только 1% правды обо мне — и это мои ФИО. <…> Я открыт, мне нечего скрывать и я приглашаю всех неравнодушных (на судебные заседания - ред). Могу сказать одно: за свою жизнь и службу мне не стыдно», — сказал Захарченко в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве».

По его словам, журналисты называют его «главным преступником страны», а также пишут заказные статьи, чтобы приписать ему то, чем он не владел.

«Собственники квартиры, где были найдены деньги, заявляли ходатайства об их допросе в качестве свидетелей. Они могли бы пояснить, что это за денежные средства. Но их никто не допрашивал и ничего не выяснял. Меня, согласно записи камер видеонаблюдения, год не было даже рядом с подъездом, где были эти деньги», — утверждает Захарченко.

Экс-полковник уверен, что следствие шло с многочисленными процессуальными нарушениями, а в самом деле много несостыковок.

Захарченко в СИЗО ежедневно изучает материалы по делу, а в перерывах читает книги и смотрит некоторые передачи по телевизору. Также, по его словам, ему присылают много писем со словами поддержки.

«У меня есть большое желание трудиться, применять свои способности максимально во благо нашей страны. Этим я займусь в первый же день после выхода на свободу», — заявил бывший сотрудник МВД.

Ранее Захарченко оправдали по эпизоду с получением взятки в размере 800 тыс. долларов, однако правом на реабилитацию он до сих пор не воспользовался.