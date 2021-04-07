РИАМО - 7 апр. На сайте kp.ru опубликовано видео, где показаны последствия обрушения строительных лесов в Большом Николоворобинском переулке в центре Москвы.

На записи видно, что движение транспорта у места обрушения перекрыли. Там работают сотрудники ДПС и Дорожного патруля. Рабочие уже разбирают завалы.

Сами леса обрушились не полностью. Часть конструкций осталась закреплена к стене.

Ранее «Вести» сообщали, что леса обрушились во время реконструкции трехэтажного дома. По предварительным данным, никто не пострадал.

Видео обрушения строительных лесов в центре Москвы>>