РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 апр. Жители городского округа Люберцы до 31 мая могут внести свои предложения по ремонту дорог на 2022 год на портале «Добродел», сообщает управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета.

На портале «Добродел» идет сбор предложений по ремонту муниципальных и региональных дорог на 2022 год. Он пройдет до 31 мая. В этом году отбор традиционно пройдет в два этапа: сбор предложений с 1 апреля по 31 мая, голосование с 1 июля по 31 августа.

По результатам сбора предложений, участки, получившие наибольшее число голосов, будут включены во 2 этап голосования. Принять участие в сборе предложений могут пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг.

Один человек может оставить голос за один участок. Чтобы предложить участок в ремонт, необходимо указать точку на интерактивной карте. Также можно приложить фото и оставить комментарий.

Ежегодно 25% общей программы ремонта выбирают жители на «Доброделе». Благодаря поддержке жителей за четыре года было отремонтировано около 1,7 тысячи дорог протяженностью более 2,3 тысячи км.

С программой ремонта автомобильных дорог на 2021 год можно ознакомиться на страницах управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры.