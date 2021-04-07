РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 апр. Олимпийская чемпионка Юлия Гущина провела зарядку «Будем здоровы» для медперсонала поликлиники №1 в Подольске, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В среду отмечается Всемирный день здоровья. Это важный праздник для каждого, кто заботится о своем благополучии, здоровом теле и крепком духе, а также стремится к защите окружающей среды и улучшению экологической обстановки.

В День здоровья волонтеры Дворца молодежи Подольска помогли олимпийской чемпионке провести зарядку.