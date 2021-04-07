РИАМО - 7 апр. Пропавший в Москве автор учебников по алгебре найден мертвым в квартире, его разыскивали коллеги и полицейские, сообщает kp.ru.

«Был обнаружен труп 82-летнего гражданина, тело находилось на кровати. При наружном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. Порядок вещей в квартире не нарушен. Давность наступления смерти: примерно 10 суток», — говорится в сообщении.

Юрий Дудницын был заслуженным учителем России и автором популярных школьных учебников по алгебре и началу анализа. Он создал много сборников контрольных работ для учеников, а также различных методик преподавания для их учителей.

Дудницын входил в состав Ученого методического совета министерства просвещения СССР и министерства образования и науки РФ. Он помогал отбирать учебную литературу по математике для общеобразовательных школ.