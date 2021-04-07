РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 апр. В подмосковном Красногорске сменился заместитель главы администрации по ЖКХ, им стала Елена Лобачева, сообщается на официальном сайте администрации.

В разделе «Руководители» в качестве заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству указана Елена Лобачева. Она принимает граждан в первый и третий понедельник месяца с 15:00 до 18:00.

Ранее Лобачева занимала пост заместителя главы Ленинского городского округа. По данным сайта администрации этого муниципалитета, она курировала вопросы ЖКХ, содержания муниципального жилищного фонда, объектов уличного освещения, благоустройства, организации работы по бесхозяйному и брошенному транспорту, ремонту внутриквартальных дорог и тротуаров.

Кроме того, в зоне ответственности Лобачевой было содержание скверов и памятников, проведение субботников, контроль за услугами связи, сбором и вывозом бытовых отходов и мусора, а также вопросы энергосбережения и энергетической эффективности.

До недавнего времени пост заместителя главы администрации по ЖКХ в Красногорске занимал Роман Комиссаров.