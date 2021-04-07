РИАМО - 7 апр. Плотность движения на дорогах Москвы в настоящий момент оценивается в 7 баллов из 10 возможных, самая сложная ситуация наблюдается в центре города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробки образовались на Люсиновской улице, Яузском бульваре, Москворецкой набережной, Тверском бульваре. Заторы зафиксированы на Третьем транспортном кольце.

А также на северо-западе, юго-западе, юго-востоке, северо-востоке МКАД.

Ожидается, что плотность движения спадет до 6 баллов к 20 часам.