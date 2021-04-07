РИАМО - 7 апр. С 26 марта стартовали публичные обсуждения новых правил обращения с твердыми коммунальными отходами, жители Московской области также могут зайти на сайт и ознакомится с предлагаемыми изменениями, внести свои инициативы и проголосовать. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В новых правилах обращения с ТКО уточняется ряд понятий, а также вводятся новые определения. Например, «мусороперегрузочные станции» – площадки для перемещения ТКО из мусоровозов в большегрузы или иные транспортные средства.

А также «пункт приема вторичных материальных ресурсов», «содержание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов», «урна».

Прописана в правилах и обязанность раздельного накопления мусора на контейнерных площадках. Жители также должны осуществлять раздельный сбор отходов.

«Договор с региональным оператором на оказание коммунальной услуги по сбору, вывозу и утилизации ТКО обязаны заключить все жители. Заявку можно отправить в электронном виде. В соответствии с правилами обращения с ТКО, даже если потребитель не направил регоператору заявку и документы, то договор на оказание услуг считается заключенным на условиях утвержденного типового договора», – сказала председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.

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