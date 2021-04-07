РИАМО - 7 апр. Обрушение строительных лесов в центре столицы не привело к человеческим жертвам, из-за происшествия повреждены 2 автомобиля, сообщил РИАМО источник в экстренных службах.

«В 16:05 по адресу: Большой Николоворобинский пер., д. 9, произошло частичное обрушение строительных лесов, пострадавших людей нет, частично повреждены 2 автомобиля», - сказал источник.

Он добавил, что у застройщика было разрешение на строительство.

По словам очевидцев, стены дома разрушались, а на пешеходную зону периодически падали кирпичи.

Из-за инцидента движение по переулку перекрыли.