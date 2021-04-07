РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 апр. Жители Люберец смогут покататься на вейкборде в новом сезоне, который откроется на Наташинских прудах 15 мая, сообщает комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

Школа вейкбординга Greenwood Люберец откроет новый сезон в парке «Наташинские пруды» 15 мая. Здесь будут работать бесплатные группы для детей и группы по адаптивному вейкборду для людей с ОВЗ. Кроме того, все желающие смогут посещать занятия на платной основе.

Тренировки будут проходить в группах из 4-х человек в утренние и вечерние часы, в основном на открытой воде.

Площадь школы вейкбординга составляет 200 кв м, на ее территории расположены учебный зал, теплые раздевалки, туалеты, душ, пункт питания. Все помещения адаптированы для людей с ограниченными возможностями.