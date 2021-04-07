РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 апр. В Котельниках библиотека клуба «Надежда» приглашает 9 апреля на тематическую беседу к 60-летию первого полета человека в космос, сообщает пресс-служба администрации.

Сотрудники библиотеки расскажут и покажут видеоматериалы о том, как развивалась космонавтика. И, конечно, особое внимание будет уделено рассказу про летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Юрия Гагарина и про то, как проходил первый полет человека в космос.

В конце беседы состоится мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству - каждый участник своими руками сделает ракету из цветного картона.

Адрес библиотеки клуба «Надежда»: микрорайон Ковровый, дом 12. Телефон: 8(498)642-06-36.