РИАМО - 7 апр. Блогеру Эдварду Билу (Эдуарду Билю) предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«Предполагаемому виновнику ДТП предъявлено обвинение. Женщина, получившая травмы и находящаяся на лечении, признана потерпевшей с момента возбуждения уголовного дела», – сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Авария произошла 1 апреля. По данным полиции, обвиняемый двигался на автомобиле Audi по внешней стороне Садового кольца, в районе дома 1/2 по Новинскому бульвару выехал на встречную полосу и столкнулся с 4 машинами. В результате ДТП, женщина-водитель Volkswagen оказалась в реанимации.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Максимальное санкция по данной части предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

По месту проживания обвиняемого проведены обыски, изъяты записи камер наружного городского наблюдения на Садовом кольце. Назначены судмедэкспертизы. Блогер находится под домашнем арестом.

По паспорту мужчину зовут Эдуард Биль, ему 25 лет и он приехал из Молдовы. Биль стал известен, как один из самых жестких российских пранкеров. Он неоднократно представлялся сотрудником полиции, вступал в драки с охранниками, надевал куртку «Московского паркинга», устраивал скандалы в метро, раздавал деньги и разыгрывал москвичей. Сейчас на его Youtube-канале более 4,3 млн подписчиков. Его деятельность неоднократно просили запретить.

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