РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 апр. В парке городского округа Люберцы отремонтировали контейнер для сбора пластиковых крышек, который был сломан вандалами, сообщает компания «ЭкоЛайн-Воскресенск».

«Мы не знаем, что движет теми, кто совершает подобные акты вандализма. Контейнер-сердце для сбора добрых крышечек, который стоит в Наташинском парке Люберец, в очередной раз подвергся атаке - разломали сетку. К нам обратилась куратор движения «РазДельный сбор Люберцы» Анна Ложкина с просьбой о помощи. Мы откликнулись, буквально через несколько дней наша ремонтная бригада привела емкость в порядок. Теперь сердце снова готово копить добро», - сообщили в компании.

Как подчеркнули в компании, что печально наблюдать подобные ситуации. Но тех, кому не все равно - больше. Это люди, которые выходят на субботники, делятся своими знаниями и достижениями в раздельном сборе, принимают участие в экологических акциях, крышечки вот собирают.