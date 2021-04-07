РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 апр. Дорожники завершили строительство путепровода через Симферопольское шоссе в Подольске на участке ЦКАД-1 примерно на 80%, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В настоящее время на участке ЦКАД-1, который проходит по территории округа, продолжается строительство путепровода, проходящего через Симферопольское шоссе. На объекте задействовано более 80 человек, а также два крана, погрузчик, манипулятор и другая техника.

«На данном участке работы выполнены уже на 70-80%. В настоящее время производятся работы по монтажу опалубки шкафных стенок, к которым в дальнейшем будет подсыпаться песок и укладываться асфальт, по монтажу карнизных блоков и многое другое. Работы выполняются согласно установленному графику. В сроки укладываемся», - сказал начальник участка.

Данный путепровод является 15-м сооружением ЦКАД, его протяженность - 98 м. Всего на участке ЦКАД-1, который проходит через Подольск, будет построено 12 подобных объектов. Строительство части из них уже завершено, другие объекты находятся примерно в 80% степени готовности.

Проект ЦКАД состоит из 5 пусковых комплексов по 11 городским округам. ЦКАД-1 соединяет Подольск и Домодедово. ЦКАД-4 – Домодедово, Богородский округ, Павловский Посад, Воскресенск, Раменский округ и Электросталь. ЦКАД-5 огибает Истру, Солнечногорск, Наро-Фоминск и Одинцово. Кроме того, уже запустили движение по ЦКАД-3, где соединили трассы М-11 «Нева» и М-7 «Волга». В текущем году откроют участок на ЦКАД-1 от М-2 «Крым» до Калужского шоссе.