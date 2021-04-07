РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 апр. Жители подмосковного Подольска смогут привиться однокомпонентной вакциной «ЭпиВакКорона», препарат поступит во все пункты вакцинации на этой неделе, сообщается на сайте администрации округа.

На текущей неделе 3800 доз вакцины «ЭпиВакКорона» поступит в городской округ Подольск. Это пептидная однокомпонентная (вводится один раз) вакцина, разработана ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

«Мы ждали ее долгое время, теперь она поступает во все учреждения здравоохранения городского округа Подольск. Вакцинация ею уже начата. Та категория жителей, которая ждала получения этой вакцины, может получить ее компонент во всех пунктах вакцинации, в том числе в мобильных», - сказал заместитель главы администрации округа по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников.

Всего же в городском округе Подольск на данный момент получено 27 425 доз вакцины от коронавирусной инфекции.

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